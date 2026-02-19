"¿Lo harías aunque tu pareja estuviera mirando?": el dilema viral que divide las redes y el plató de Aruser@s

Una creadora de contenido lanza una pregunta que incendia el debate en redes: ¿aceptarías un beso de tu ídolo en pleno show aunque tu pareja estuviera mirando?.

"¿Chicas, vosotras qué haríais si vuestro artista favorito os sube al escenario, os canta o bailay, no solo eso, quiere daros un beso pero tenéis pareja?". Con esta pregunta, la creadora de contenidoAgustina Sitano, desde su cuenta '@agustarsitano', ha abierto un debate que no ha tardado en hacerse viral.

"Teniendo en cuenta que vuestro novio lo va a ver, porque estáis ante millones de personas y quedará como un cornudo, el debate es: ¿lo haces igual porque solo hay una oportunidad en la vida o estás arriba y lo rechazas?", añade la tiktoker.

Una cuestión que ha llegado al plató de Aruser@s, donde las opiniones no han tardado en dividirse. Rocío Cano lo tiene claro: "¡No lo haría!". Por su parte, Alba Sánchez matiza que no le parecen "cuernos": "Si sube mi pareja y le intenta dar un beso una persona muy famosa, le diría: '¿Por qué no lo has hecho? Es un momentazo'", opina la colaboradora.

"La fan no sé si quiere ser besada o no, pero estoy convencido de que el cantante, cuando besa, sí sabe a quién escoge", señala Alfonso Arús por su parte. Una reflexión que ha dado pie a un animado debate que puedes seguir en el video sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.