Descubre que su mujer le es infiel con el cura y graba en vídeo el tenso enfrentamiento con el párroco: "Ya se había zumbado a una feligresa"

En este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s somos testigos del momento en el que un hombre descubre que su mujer le está siendo infiel con el párraco y decide ir a plantarle cara al cura.

Con todo lo que hemos visto en Aruser@s a lo largo de estos años, lamentamos asegurar que ya no nos sorprende nada. Y es por ello que este escandaloso vídeo viral forma parte de la sección 'Me lo temía'.

En las imágenes que os mostramos sobre estas líneas somos testigos del momento en el que el marido de una señora va a buscar al cura, pero no para que le dé ningún tipo de bendiciones, sino más bien para pedirle explicaciones y hacerle cara.

Y es que el señor acaba de descubrir que su pareja le está siendo infiel con el párroco y está completamente furioso, como puede intuirse en este vídeo, por muy mal enfocado que esté.

"Resulta que tirando del historial de este cura, ya tenía antecedentes y por eso lo cambiaron de parroquia. Salió de allí precisamente por lo mismo, porque se había zumbado a una feligresa", informa Alfonso Arús.