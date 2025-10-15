El divertido vídeo del chiste de Raúl Cimas sobre su cuñado: "No puedo hablar, que voy con el 'manos libres'"

Raúl Cimas se gana a pulso aparecer en el ranking de los mejores 'zascas' del día en Aruser@s con este divertido chiste acerca de su cuñado que no ha tardado en hacerse viral.

"Mi novia me envió un mensaje que decía: 'No puedo hablar. Voy con el 'manos libres'", comienza a explicar a sus compañeros de mesa, que lo miran con atención, sin saber por dónde va a salir el cómico.

A pesar de su extrañeza inicial ante estas palabras de su pareja, pronto cayó en la cuenta de a lo que se refería. "Es que iba con mi cuñado, que le decimos el 'manos libres' porque nunca trae nada a las comidas de familia", explica, provocando las carcajadas de todos los allí presentes.

Las risas se contagian en el plató del programa de laSexta, donde David Broc aprovecha la ocasión para felicitar a Cimas por la nueva temporada de su serie, 'Poquita fe'.

