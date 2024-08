Bautizar a los niños cuando ya no son bebés y pueden correr, saltar y, sobre todo, hablar, tiene sus riesgos. Así lo demuestra este vídeo viral emitido en Aruser@s que es ya todo un fenómeno en internet. El pequeño que lo protagoniza está a punto de recibir el sacramento del bautismo y el cura le hace la pregunta de rigor.

"Ryan, ¿quieres ser cristiano?". La respuesta del niño no se hace esperar. "No", dice con rotundidad para sorpresa de todos los allí presentes. "Si no, no te puedo bautizar", le advierte el clérigo, contrariado. "Quiero ser Messi", aclara por fin el chico, provocando que se ría hasta el párroco.

"Es antológico", asegura en plató Alfonso Arús. "Si a mí de niño me hicieran la misma pregunta, contestaría lo mismo", reconoce Hans Arús entre risas. Al final, el niño sí que fue bautizado.