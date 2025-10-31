Demi Lovato tira de humor y se disfraza en Halloween de un meme suyo de 2005 en el que parecía calva

Demi Lovato ha tirado de ingenio y le ha dado la vuelta a un meme que se hizo sobre ella en 2005 para su disfraz de Halloween 2025. Puedes ver su inesperado disfraz en este vídeo.

Algunas famosas se han adelantado celebrando Halloween y ya están manos a la obra. No obstante, la gran protagonista de Halloween todos los años, Heidi Klum, se está haciendo esperar y solo ha compartido un vídeo en el que aparece soplando una vela.

La que sí ha mostrado ya su disfraz es Cristina Aguilera, que ha asistido a una de las primeras fiestas de Halloween en Los Ángeles disfrazada de naufragio. "Lucía un tocado que era un barco hundido", explica Tatiana Arús al mostrar en este vídeo las imágenes de la fiesta, a la que también acudió Demi Lovato.

Sin duda, la actriz ha protagonizado el disfraz más inesperado. Y es que Demi Lovato ha tirado de ingenio y le ha dado la vuelta a un meme que se hizo sobre ella en 2005. Se trata de una imagen que se hizo viral de ella en la que parecía que estuviera calva y que ahora, la joven, ha versionado para convertirla en su disfraz, demostrando su gran sentido del humor.

