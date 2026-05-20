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Así es Inés García

Alfonso Arús, sobre la nueva posible ilusión de Lamine Yamal: "Está haciendo el álbum de cromos de las influencers"

Paseando cogidos de la mano. Así es como han captados las cámaras a Lamine Yamal con su posible nueva ilusión: Inés García. Una joven de 21 años que es influencer. "¡Oh, casualidad!", comenta con ironía Alfonso Arús en Aruser@s.

Alfonso Arús, sobre la nueva posible ilusión de Lamine Yamal: "Está haciendo el álbum de cromos de las influencers"

"Lamine Yamal está haciendo el álbum de las influencers y las tiene todas. Esta es su último fichaje", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras ver las imágenes del futbolista cogido de la mano con su posible nueva ilusión. Se llama Inés García, tiene 21 años y sí, es influencer. El presentador fantasea con este imaginario álbum de cromos. "Me gustaría esta colección. Mira, me ha toca Lola Lolita, repe. Otra vez la Pombo", bromea. "Sabemos gracias a esta generadora de contenido que se encuentran en Grecia", informa Tatiana Arús.

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