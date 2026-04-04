Del emperador romano López Miras al 'house tour' de Sánchez: la Semana Santa de los políticos

Los detalles Isabel Díaz Ayuso ha sacado estos días su faceta más devota, ya que está pasando las vacaciones de paso en paso, donde se ha llegado a encontrar con Almeida.

Durante la Semana Santa, varios políticos han participado en procesiones, dejando sus escaños para unirse a las celebraciones religiosas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, mostró su devoción en Málaga, donde se encontró con Almeida. Esta tradición es común entre algunos líderes del PP, como Juanma Moreno con su palma, o López Miras, presidente de Murcia, quien destacó al encarnar a un emperador romano en Lorca. En el PSOE, las actividades fueron más discretas, con el ministro Puente compartiendo su escultura religiosa favorita. Pedro Sánchez realizó un recorrido por La Moncloa, mientras que los reyes Felipe VI y Letizia sorprendieron al aparecer en la procesión del Silencio en Carabanchel.

En Semana Santa, algunos de nuestros políticos han cambiado sus escaños en los parlamentos por un hueco en las procesiones, a pie de calle. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nos ha dejado ver su faceta más devota estos días, que ha pasado de procesión en procesión por Málaga, donde se ha encontrado con algún que otro conocido, como José Luis Martínez-Almeida.

Y es que ya es un clásico ver a algunos barones del PP celebrando así la semana santa. Por supuesto, también hemos visto a Juanma Moreno con su palma, aunque el claro 'ganador' ha sido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien ha encarnado a un emperador romano en Lorca, donde claramente ha tomado las riendas.

Mientras, en el PSOE, más que de pasos, han sido de recomendaciones. Por ahora, no hemos visto al ministro Puente de costalero, pero si nos ha dejado en redes su escultura religiosa favorita: "'El señor atado a la columna', de Gregorio Fernández".

Cada uno planea la Semana Santa a su gusto y, en el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha hecho un recorrido, aunque, en su caso, ha sido un 'house tour' por La Moncloa. Y si alguien ha dado la sorpresa estos días han sido los reyes Felipe VI y Letizia apareciendo, junto a la princesa y la infanta, sin previo aviso en la procesión del Silencio de Carabanchel.

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