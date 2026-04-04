Ahora

Ayuso se encuentra con Almeida

Del emperador romano López Miras al 'house tour' de Sánchez: la Semana Santa de los políticos

Los detalles Isabel Díaz Ayuso ha sacado estos días su faceta más devota, ya que está pasando las vacaciones de paso en paso, donde se ha llegado a encontrar con Almeida.

La Semana Santa de los políticos.

En Semana Santa, algunos de nuestros políticos han cambiado sus escaños en los parlamentos por un hueco en las procesiones, a pie de calle. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nos ha dejado ver su faceta más devota estos días, que ha pasado de procesión en procesión por Málaga, donde se ha encontrado con algún que otro conocido, como José Luis Martínez-Almeida.

Y es que ya es un clásico ver a algunos barones del PP celebrando así la semana santa. Por supuesto, también hemos visto a Juanma Moreno con su palma, aunque el claro 'ganador' ha sido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien ha encarnado a un emperador romano en Lorca, donde claramente ha tomado las riendas.

Mientras, en el PSOE, más que de pasos, han sido de recomendaciones. Por ahora, no hemos visto al ministro Puente de costalero, pero si nos ha dejado en redes su escultura religiosa favorita: "'El señor atado a la columna', de Gregorio Fernández".

Cada uno planea la Semana Santa a su gusto y, en el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha hecho un recorrido, aunque, en su caso, ha sido un 'house tour' por La Moncloa. Y si alguien ha dado la sorpresa estos días han sido los reyes Felipe VI y Letizia apareciendo, junto a la princesa y la infanta, sin previo aviso en la procesión del Silencio de Carabanchel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Estados Unidos e Irán estarían negociando 'in extremis' un alto el fuego de 45 días
  2. PSOE y PP afrontan la próxima semana su vía crucis judicial con Ábalos y la Kitchen sentados en el banquillo
  3. Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi
  4. Durmiendo como "murciélagos" rumbo a la Luna: la Artemis II da otro paso hacia la historia a pesar de un nuevo fallo del inodoro
  5. El emérito vuelve a España: Juan Carlos I reaparece en los toros en La Maestranza de Sevilla
  6. Doce multas al minuto, 700 a la hora, 16.000 al día y seis millones en un año: la DGT bate su récord de sanciones en 2025