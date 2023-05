Los "dedos salchicha de Carlos III" son todo un fenómeno, y no solo para los tertulianos de Aruser@s. Así lo demuestra el hecho de que ya se estén comercializando cigarrillos electrónicos con el aspecto que podemos ver en este vídeo, respetando rigurosamente la forma y el tamaño de los dedos del monarca.

Estos vapeadores pueden obtenerse por 60 libras y uno de ellos incluye el anillo del sello del dedo meñique. "Lleva vitola, es el bueno", observa Sebas Maspons. El debate comienza en la mesa del plató, aunque no hay mucho que discutir, porque todos opinan lo mismo. "No me digas que no te daría un poco de cosa chupar de este dedo", comenta un tanto asqueado Òscar Broc. Es un poco extraño.

"Me gusta que el anuncio diga que es para si hay personas que tienen como fetiche chuparle un dedo al rey Carlos", afirma entre risas Tatiana Arús.