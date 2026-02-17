Ahora

Viral

David y Victoria Beckham venden el apartamento de 25 millones que está cerca de la residencia Peltz en Miami

David y Victoria Beckham han vendido por 25 millones de dólares un apartamento en la planta 59 de un rascacielos en Miami que adquirió por 19 millones en 2020 y que se encuentra cerca de la residencia de los Peltz.

Apartamento que los Beckham venden en Miami

David y Victoria Beckham han decidido vender uno de los apartamentos de lujo que adquirieron en 2020 cuando empezaron a vivir en Miami. Se trata de la planta 59 y, según cuenta Tatiana Arús, "por lo visto está muy cerca de la residencia de los Peltz", padres de Nicola Peltz.

"Se han cansado del ascensor", afirma Alfonso Arús, que reflexiona: "Estos apartamentos que valen millones y millones, al final van a parar como todo hijo de vecino en compartir ascensor con vecinos". Eso sí, "con la diferencia de que no son unos pisos sino 59".

Por su parte, Tatiana Arús destaca que el exfutbolista "ha hecho una muy buena transición" ya que "en su momento lo compró por 19,8 millones de dólares y, actualmente, lo ha conseguido vender por 25 millones".

Marc Anthony defiende a David y Victoria Beckham

Por otro lado, Marc Anthony ha roto su silencio sobre la polémica de la familia Beckhamtras el comunicado de Brooklyn en el que criticaba que la protagonista del baile principal en su boda, a cargo del cantante, hubiera sido su madre, Victoria Beckham, y no su mujer, Nicola Peltz.

Marc Anthony ha destacado que "es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo" y ha señalado que "lo que se está contando no es verdad". Unas palabras que dejan clara la posición del artista. "Aquí hay que entrevistar a los protagonistas y lo demás son rumores", asegura Alfonso Arús, que destaca que el artista "es el que cantaba, bailaba y sabrá si fue un baile inapropiado o no".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  2. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  3. Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al niqab con el apoyo del PP y el de Junts en el aire
  4. La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde y el PP por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones
  5. Renfe e Iryo reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz
  6. Un nuevo anuncio en materia de vivienda sin un horizonte claro: la nueva propuesta de Sánchez se suma a un largo historial sin éxito