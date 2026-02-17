David y Victoria Beckham venden el apartamento de 25 millones que está cerca de la residencia Peltz en Miami

David y Victoria Beckham han vendido por 25 millones de dólares un apartamento en la planta 59 de un rascacielos en Miami que adquirió por 19 millones en 2020 y que se encuentra cerca de la residencia de los Peltz.

David y Victoria Beckham han decidido vender uno de los apartamentos de lujo que adquirieron en 2020 cuando empezaron a vivir en Miami. Se trata de la planta 59 y, según cuenta Tatiana Arús, "por lo visto está muy cerca de la residencia de los Peltz", padres de Nicola Peltz.

"Se han cansado del ascensor", afirma Alfonso Arús, que reflexiona: "Estos apartamentos que valen millones y millones, al final van a parar como todo hijo de vecino en compartir ascensor con vecinos". Eso sí, "con la diferencia de que no son unos pisos sino 59".

Por su parte, Tatiana Arús destaca que el exfutbolista "ha hecho una muy buena transición" ya que "en su momento lo compró por 19,8 millones de dólares y, actualmente, lo ha conseguido vender por 25 millones".

Marc Anthony defiende a David y Victoria Beckham

Por otro lado, Marc Anthony ha roto su silencio sobre la polémica de la familia Beckhamtras el comunicado de Brooklyn en el que criticaba que la protagonista del baile principal en su boda, a cargo del cantante, hubiera sido su madre, Victoria Beckham, y no su mujer, Nicola Peltz.

Marc Anthony ha destacado que "es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo" y ha señalado que "lo que se está contando no es verdad". Unas palabras que dejan clara la posición del artista. "Aquí hay que entrevistar a los protagonistas y lo demás son rumores", asegura Alfonso Arús, que destaca que el artista "es el que cantaba, bailaba y sabrá si fue un baile inapropiado o no".

