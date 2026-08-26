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David y Victoria Beckham ganan la batalla legal a sus vecinos en su casa de Reino Unido: "Tiene una extensión de 22 campos de fútbol"

David y Victoria Beckham "querían traer su casa de EEUU a Reino Unido", como "la iluminación y el lago", pero "los vecinos les habían dicho que si querían una casa de estilo neoyorkino, fueran a Nueva York".

David y Victoria Beckham ganan la batalla legal a sus vecinos en su casa de Reino Unido: "Tiene una extensión de 22 campos de fútbol"

David y Victoria Beckham han ganado la batalla legal a sus vecinos en su casa en Reino Unido. En concreto, según explica Tatiana Arús, "querían traer su casa de EEUU a Reino Unido": "Querían traer jacuzzi, la iluminación, el lago... y los vecinos dijeron que si querían una casa de estilo neoyorkino, fueran a Nueva York".

"Finalmente, parece que van a poder llevarlo a cabo", destaca la colaboradora, que explica que "lo único que se les ha pedido es que respeten la época de apareamiento de las aves y que no conduzcan embarcaciones dentro de su lago por motivos de seguridad". Por último, debido a la ola de calor, su mansión luce muy árida y, por tanto, de primeras su huerta sería difícil: "Tienen una extensión de 22 campos de fútbol".

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