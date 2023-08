"Los ingleses no hacen ningún esfuerzo por entenderte aunque tú hables inglés medianamente bien". Es la conclusión que sacó Leo Harlem tras viajar al Reino Unido, según contaba en uno de sus monólogos de 'Leo Talks' de Movistar+. "Hey, míster, please, come here, thank you very much", le dijo al británico. Leo quería dirigirse al Palacio de Buckingham, pero él parecía no entenderle, a pesar de su casi perfecta pronunciación, que se encargó de corregirle cuando por fin supo a qué se refería.

El cómico estalló entonces. "¿Es para darle un tortazo en el hocico o no es para darle un tortazo en el hocico?", preguntaba a su público, tal y como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s en el mes de abril.

Los colaboradores y el presentador del programa coinciden con la opinión de Harlem. "Un español que entienda poco el inglés, cuando alguien le pregunta algo, normalmente hace el esfuerzo", aseguraba Alfonso Arús. Y esto es algo que no ocurre, en su opinión, en el caso contrario, "sobre todo en Inglaterra", añadía.

