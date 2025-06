El dardo de Pilar Vidal a Aitana: "No puede ser que cada vez que saque un tema cambie de novio"

Pilar Vidal ha lanzado un zasca a Aitana en el plató de 'Y ahora Sonsoles' tras el estreno de su último disco, 'Cuarto azul'. "Lo de Aitana es un despropósito", ha afirmado Pilar Vidal, que, sin embargo, ha reconocido que ha sido muy defensora de la artista y que tiene canciones muy buenas.

No obstante, las últimas declaraciones de la cantante, asegurando que las letras de las 19 canciones de su disco están basadas en su vida, no ha gustado a la periodista. "No puede ser que cada vez que saque un tema cambie de novio", ha criticado con rotundidad Pilar Vidal.

Por su parte, María Moya defiende a Aitana en plató: "Pero muchos cantantes hacen lo mismo, su vida privada es su inspiración, pero no es que cambie de novio sino que se inspira en sus relaciones".

Por último, Alfonso Arús sí que critica el "doble rasero" de Aitana: "A veces cuando la prensa le pregunta por su situación sentimental dice que eso es de su esfera privada, pero luego cuando presenta un disco basas el discurso en tu vida sentimental". Algo que comparte Tatiana Arús, que recuerda que varios "periodistas la han tildado de hipócrita". "Ella en el documental expuso su relación con Yatra, luego no puede enfadarse si le preguntan por la calle", afirma, por su lado, María Moya.