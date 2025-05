El lapsus de Aitana con el que confirmaría su nueva relación: "He estado un año soltera"

"He estado un año soltera y ha sido algo muy bonito para encontrarme", asegura Aitana en la presentación de su nuevo disco 'Cuarto Azul', dando a entender que ya no lo está, lo que podría confirmar su relación con Plex.

Aitana ha hecho una 'Listening Party' en el Movistar Arena para descubrir las canciones de su nuevo disco, cuyas canciones, afirma, hablan de su vida: "A veces soy un poco dramática, pero aquí no me he inventado nada". Además, la artista ha sufrido un pequeño lapsus al confirmar que ha estado un año soltera, lo que hace sospechar a Tatiana Arús que ahora podría tener una relación.

"He estado un año soltera y ha sido algo muy bonito para encontrarme", ha asegurado Aitana, que ante los cuchicheos del público, contestó: "Pero voy a dejar de hablar que me estoy poniendo roja".

El hablar de su soltería en pasado hace que muchos piensen que podría ser verdad su nueva relación con el youtuber Plex o, incluso, su reconciliación con Miguel Bernardeau, a quien, además, le dedica una de las canciones del nuevo disco: 'Cuando hables con él'.

En esta canción hay frases tan llamativas como que con él pasó sus "mejores años, dejarle fue una estupidez o tus ojos azules me volvían loca". Tatiana Arús explica en el plató de Aruser@s que "en algunas ocasiones le ha lanzado algún dardo y aquí es una manera de pedirle perdón".

Sus 19 canciones

Estos son los nombres de las 19 canciones del nuevo disco de Aitana: Cuarto Azul

- 6 de febrero

- Duele un montón despedirme de ti (con Jay Wheeler)

- Segundo intento

- ¿Para qué volver? (con Ela Taubert)

- Cuarto azul

- Desde que ya no hablamos

- De 1 beso a 2 besos

- Trankis (con Barry b)

- Música en el cielo

- Cuando hables con él

- Luz de la mañana (interludio)

- En el centro de la cama

- Sentimiento natural (con Myke Towers)

- Conexión psíquica

- Superestrella

- Ex ex ex (con Kenia os)

- Hoy es tu cumpleaños (con Danny Ocean)

- Lia

- La chica perfecta (con Fangoria)