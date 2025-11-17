Dani Martín sube al escenario al hijo de su amigo Rulo para tocar la guitarra y cantar 'Volverá' en Madrid

Dani Martín protagoniza este bonito momento el subir al escenario a Oli, hijo de su amigo el músico Raúl Gutiérrez, para cantar y tocar la guitarra junto a él uno de sus míticos temas en su primer concierto en Madrid.

Dani Martín ha ofrecido el primero de los diez conciertos que dará en Madrid por sus 25 años de su carrera musical. "Prometen ser históricos estos conciertos", destaca Tatiana Arús, que explica que hasta 160.000 personas vibraron al ritmo de sus grandes éxitos como 'Zapatillas'.

Además, Dani Martín ha protagonizado un emotivo momento al subir al escenario al pequeño Oli, hijo de su gran amigo Raúl Gutiérrez (Rulo). El pequeño, de tan solo 11 años, ha tocado la guitarra y ha cantando con el artista su conocido tema, 'Volverá'. "Le subió al altavoz", destaca Angie Cárdenas en el vídeo, donde Tatiana Arús resalta que el pequeño "se mostró muy cómodo".

"Un fuerte aplauso al señor Oliver Gutiérrez Amaro, arriba las manos. Palmas para Oli", ha pedido Dani Martín al público.

