El cura de Valdepeñas carga contra "la gente de 50 años que se siente joven": "No lo eres"

El sacerdote llama la atención a sus feligreses con un mensaje directo sobre el paso del tiempo: aunque uno se sienta joven, la edad no perdona.

El tiempo pasa para todos, nos guste o no. Es el recordatorio que ha dejado el cura de Valdepeñas durante una de sus homilías, un mensaje tan directo como sincero que ha terminado llegando haste el plató de Aruser@s.

"A los que dicen; 'yo tengo 50 años y todavía me siento joven...ya, pero no lo eres. Puedes sentirte lo que quieras, pero no lo eres", afirma el sacerdote en tono de humor.

Desde el plató, Óscar Broc asegura sentirse identificado."Yo tengo 50 años y me siento vigoroso, joven, ¡como un adolescente!", bromea el colaborador, a lo que Alfonso Arús responde con ironía: "Eso no te lo crees ni tú".

