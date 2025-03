El cura de Valdepeñas, sobre 'La Isla de las Tentaciones': "¿Cuánto bien hace?, ¿os enseña cosas hermosas?"

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia "el zasca del cura de Valdepeñas a 'La Isla de las Tentaciones'. "Yo no lo veo, pero el otro día hablábamos con un grupo de gente sobre un programa de televisión, que mucha gente está viendo y que es 'La Isla de las Tentaciones'", destaca el cura, que reflexiona: "¿Cuánto bien hace eso?, ¿os hace bien?, ¿os enseña cosas hermosas?".

"Ese es el problema, que muchas veces nos pudrimos nosotros mismos viendo verdaderas barbaridades", afirma el cura de Valdepeñas, que critica: "Dices, '¿para qué me ayuda o para que me sirve?, me voy a privar de eso'".