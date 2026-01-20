Un hombre se casa consigo mismo para demostrarse su amor y se viste mitad de novio y mitad de novia

"Dice que está enamorado de sí mismo y que por eso ha decidido casarse", explica Alfonso Arús acerca de este hombre que se ha casado consigo mismo y que se ha convertido en viral por la vestimenta que ha elegido para tal evento.

"Estamos más 'pacá' que 'pallá'". Es la conclusión que saca Angie Cárdenas en Aruser@s después de conocer la noticia de que un hombre se ha casado consigo mismo porque se quiere tanto que quiere gritar su amor por él mismo a los cuatro vientos.

Sin embargo, no es nada que no haya visto antes: "Ya vimos a una señora que se casaba consigo misma y luego se divorciaba porque no se aguantaba". Pero Alfonso Arús tiene una puntualización que hacerle: "Pero en el momento del matrimonio no se vestía por duplicado".

"En cambio, mira qué guapo está", comenta el presentador al ver la foto de la ceremonia en la que el señor se ha vestido mitad de novio -con traje de chaqueta-, y mitad de novia -con vestido blanco, encaje y pedrería-. "La cerveza que lleva en la mano la sostiene 'ella'", destaca.

