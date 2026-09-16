Cuando la pedida de mano sale regular: los momentos más 'tierra, trágame' que arruinan la sorpresa

Aruser@s recopila algunas de las propuestas más virales que acabaron con turistas, familiares y situaciones inesperadas robando protagonismo a la romántica sorpresa.

Si hay un momento emotivo que muchas parejas quieren guardar para siempre es la pedida de mano. Para conseguir una reacción inolvidable, algunos incluso colocan una cámara estratégicamente y graban a escondidas el instante en el que hacen la gran pregunta.

El problema llega cuando algo o alguien se cruza en el momento menos oportuno. En este viral recopilado por Aruser@s aparecen algunas de las pedidas de mano más accidentadas de las redes: desde quien elige un escenario idílico y acaba con un turista plantándose justo delante de la cámara, hasta la suegra que aparece inesperadamente en plano y termina robando todo el protagonismo.

Un recopilatorio de propuestas románticas que, aunque no salieron exactamente como estaban planeadas, han terminado convirtiéndose en auténticos momentazos virales.

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