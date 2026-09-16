Ahora

Virales

Cuando la pedida de mano sale regular: los momentos más 'tierra, trágame' que arruinan la sorpresa

Aruser@s recopila algunas de las propuestas más virales que acabaron con turistas, familiares y situaciones inesperadas robando protagonismo a la romántica sorpresa.

Cuando la pedida de mano sale regular: los momentos más 'tierra, trágame' que arruinan la sorpresa

Si hay un momento emotivo que muchas parejas quieren guardar para siempre es la pedida de mano. Para conseguir una reacción inolvidable, algunos incluso colocan una cámara estratégicamente y graban a escondidas el instante en el que hacen la gran pregunta.

El problema llega cuando algo o alguien se cruza en el momento menos oportuno. En este viral recopilado por Aruser@s aparecen algunas de las pedidas de mano más accidentadas de las redes: desde quien elige un escenario idílico y acaba con un turista plantándose justo delante de la cámara, hasta la suegra que aparece inesperadamente en plano y termina robando todo el protagonismo.

Un recopilatorio de propuestas románticas que, aunque no salieron exactamente como estaban planeadas, han terminado convirtiéndose en auténticos momentazos virales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez y Feijóo se acusan de querer "cronificar" la crisis de Ceuta y el PP señala la "parsimonia" del Gobierno en su resolución
  2. Los primeros correos que avisaron del falseamiento de listas de espera en el Ramón y Cajal que habría permitido cobrar pluses al servicio
  3. La UE vetará las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15
  4. Tres muertos al estrellarse un helicóptero de noticias en Los Ángeles mientras grababa otro accidente
  5. El 7% de la población de Babilafuente (Salamanca), en riesgo de desahucio: ¿quién protege a quien cumple?
  6. 'La bola negra', la película que representará a España en los Oscar 2027