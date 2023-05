Cristina Pedroche asegura que Dabiz Muñoz está siendo un gran apoyo para ella en el embarazo. "Solo con que me aguante ya me parece una ayuda maravillosa", afirma Cristina Pedroche, que destaca que tiene las hormonas revolucionadas: "De repente lloro y de repente me río y de repente me enfado". "Me ayuda, sobre todo, con las comidas", explica la zapeadora.

Además, preguntada sobre el hipnoparto, la técnica a través de la cual quiere dar a luz, Cristina Pedroche destaca que quiere "tener todas las opciones posibles y, sobre todo, la información" para no sentir que nadie está tomando decisiones por ella. "Que sea un parto respetado y que la única voz que se escuche sea la mía", explica Pedroche.

Por otro lado, Alfonso Arús pregunta a Alba Gutiérrez cómo está llevando ella el embarazo. "El otro día estuve viendo una serie y estuve una hora después llorando", cuenta la colaboradora sobre las hormonas.