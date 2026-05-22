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Cristiano Ronaldo posa con Georgina Rodríguez y sus hijos tras ganar su primera Liga en Arabia

Georgina Rodríguez no se ha querido perder la gran noche de Cristiano Ronaldo tras ganar, por primera vez, una Liga en Arabia.

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Georgina Rodríguez ha mostrado su apoyo a Cristiano Ronaldo asistiendo a su gran noche junto a sus hijos. "Vemos esa instantánea que compartía el propio luso en sus redes sociales", explica Tatiana Arús, que enseña la imagen de la familia posando tras levantar, por primera vez, el futbolista el trofeo de la Liga Profesional Saudí.

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