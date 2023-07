"Muchas veces pensamos que hemos perdido el móvil y en realidad no lo hemos perdido, o que nos han robado y no nos han robado", reconoce Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este divertido vídeo. En él, observamos como un hombre que está tranquilamente tomando el sol en la playa se levanta un tanto asustado de su hamaca.

El motivo no es otro que el de estar buscando su teléfono. El señor revisa todas sus pertenencias, levanta la tumbona, mira en la arena, pero nada, no lo encuentra. Y es que, no está buscando en el lugar adecuado... porque su móvil está pegado en su propia espalda.

Los colaboradores del programa no pueden evitar las carcajadas ante tal situación y destacan el papel fundamental que juega la persona que está grabándolo. "Yo quiero ver la cara de ese cachondo, diciendo 'no le voy a avisar, a ver cuánto aguanta así", comenta Cristina Dalmau. "Yo tampoco le avisaría. El vídeo merece la pena", confiesa Andrés Guerra.