Una creadora de contenidos critica a los influencers que dan su opinión constantemente: "¿Tan difícil es callarse la boca?"

La famosa creadora de contenidos @_luchonce explota en redes sociales contra algunos de sus colegas y critica que opinen de todo sin parar. Su enfado se convierte en un 'zasca' de Aruser@s.

"Como yo vuelva a ver un vídeo de un influencer dando su opinión sobre los sucesos mundiales actuales que empiece con 'Yo no quería hacer este vídeo...'...", comenta visiblemente enfadada la famosa creadora de contenidos @_luchonce en este vídeo viral que se ha convertido de manera prácticamente instantánea en un 'zasca' de Aruser@s.

La tiktoker comienza a enfadarse cada vez más según prosigue con su discurso y termina estallando. "¡Pues no lo digas, Patricia! ¿Tan difícil es callarse la boca? Es que parece que os cuesta dinero 'chapar el buzón'", vocifera.

"No solo eso, hay muchos que empiezan diciendo 'Muchos me habéis preguntado...'", añade Angie Cárdenas desde el plató del programa de laSexta.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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