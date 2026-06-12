Una creadora de contenido comparte una teoría sobre la edad "perfecta" para tener pareja, casarse y formar una familia

"La realidad que tenemos ahora no es compatible con la cronología que propone", señala Elizabeth López en Aruser@s, tras ver el viral de una influencer sobre la edad ideal para tener pareja, casarse y formar una familia .

"¿Cuál es la edad perfecta para casarse, tener pareja e hijos?", plantea Alfonso Arús en el plató de Aruser@s tras hacerse eco de un viral que propone un calendario concreto para la vida sentimental.

Según la creadora de contenido, la edad ideal sería encontrar una pareja estable a los 22 años, casarse a los 26, tener el primer hijo a los 28 y el segundo a los 30. Una planificación que no ha convencido en el plató de Aruser@s.

"Me hace gracia cuando dice que de los 26 a los 28 vives la vida, ¡según tu economía! Porque hoy en día la gente no puede ni comprarse una casa...", comenta Alfonso Arús, a lo que Marc Redondo añade: "Yo pensaba que iba a decir que a los 40 el divorcio, ¡la edad perfecta!".

Tras analizar la propuesta, los colaboradores coinciden en que el calendario parece demasiado acelerado. "La realidad que tenemos ahora no es compatible con la cronología que propone", señala Elizabeth López.

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