Alfonso Arús, sorprendido por el ambiente del Mundial de Fútbol 2026 en Nueva York: "Lo veo desangelado"

El creador de contenido Carliyo ha recorrido las calles de Nueva York para comprobar cómo vive la ciudad el inicio del Mundial de Fútbol 2026, pero se ha encontrado una celebración mucho más fría de lo esperado.

El Mundial de Fútbol 2026 ya ha comenzadoy Nueva York se ha convertido en uno de los puntos de atención del campeonato. Sin embargo, la imagen que ha mostrado el creador de contenido Carliyo desde las calles de la ciudad no era la que muchos esperaban.

Aprovechando el primer partido, México contra Sudáfrica, el malagueño ha salido a comprobar cómo se estaba preparando la ciudad para recibir el evento deportivo.

"Estoy decepcionado, ¡no veo nada brandeado! Esperaba que iba a ser la fiesta del fútbol", comenta Carliyo sorprendido. Aunque reconoce que Estados Unidos no tiene la misma tradición futbolística que otros países, esperaba al menos "más paripé".

Desde el plató, Alfonso Arús también se ha mostrado sorprendido por la falta de entusiasmo. "Me lo imaginaba frío, desangelado, pero no tanto", asegura el presentador, que compara la situación con otras grandes citas deportivas: "Hasta la ciudad más ajena al fútbol, si llega a organizar una final, se teñiría de banderas".

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