Consultorio de Aruser@s: ¿cuáles son los 3 signos que más tardan en superar a su ex?

Este 26 de junio, Jabifus, astrólogo de Aruser@s, llega al plató para contarnos los nuevos tránsitos y responder a las preguntas que han lanzado los espectadores del programa.

Mercurio ingresa en el siglo de Leo hasta el 2 de septiembre, una temporada que afectará en lo más fogoso a nivel comunicativo. El experto pide "calma" para todas esas conversaciones que tenemos pendientes y que podrían terminar en peleas. Un tránsito que vivirán con más intensidad los signos de Aries, Leo, Sagitario, Géminis y Acuario.

Sin embargo, también será una época perfecta para enfocarnos en proyectos personales y establecer conversaciones más auténticas.

En tan solo una semana comenzará el mes de julio y los Aruser@s han preguntado al astrólogo por un pequeño adelanto del ranking. Sin desvelar del todo la lista, entre los signos con más energía estarán Libra, Piscis y Virgo.

Consultorio de Aruser@s

"¿Qué signo no supera a su ex... nunca?", pregunta Susanita Gil, espectadora del programa, a Jabifus. Según cuenta el experto, estos tres signos de agua, Cáncer, Piscis y Escorpio, cumplen esa faceta emocional que muchas veces no les deja pasar página.

Juan G., otro espectador, quiere conocer si hay algún ritual que pueda hacer para "congelar a una persona que no le deja ni respirar".

Hechizós de frio en Aruser@s

Fácil y sencillo. Lo único que tendremos que hacer es coger una foto de la persona a la que queramos que se le devuelva el karma y la meteremos en el congelador. Por detrás de la foto escribiremos una 'x' y pensaremos, con la mayor de nuestras intenciones, que "se aleje de nosotros".