Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la sorprendente confesión de Carlos Toro, compositor de la conocida serie 'Oliver y Benji'. Durante una entrevista en 'En compañía', el compositor recuerda los inicios de la serie: "'Oliver y Benji voló sola' de forma incomprensible". "Me parecen unos dibujos horrorosos", explica el compositor, que detalla que él había sido educado con los dibujos de Disney: "Con esos dibujos maravillosos y realistas de Walt Disney, aquellos muñecos japoneses me parecían horribles".

Sin embargo, el hombre recuerda que la serie tuvo "un éxito brutal" aunque él no pudiera comprenderlo. Desde el plató de Aruser@s confiesan que a todos les gustaba la serie aunque es verdad que "para algunas generaciones los códigos de los dibujos japoneses no se entienden". "Los partidos eran eternos y es verdad que no había mucha variedad, estábamos en un momento en el que solo había eso en televisión a ese hora", recuerda María Moya.