Álex Requena, profesor de autoescuela y colaborador de Aruser@s, plantea a sus compañeros (y a la vez, alumnos) la pregunta de la semana: en la batería del coche, ¿dónde se conecta el cable rojo? ¿Y el cable negro?

Las tres opciones son:

A. El rojo en el negativo y el negro en el positivo

B. Para gustos, los colores

C. El rojo en el positivo y el negro en el negativo

Los tertulianos no lo tienen tan claro como en un principio puede parecer, aunque Rocío Cano, alumna aventajada de esta particular clase, se lanza a responder sin ningún tipo de duda. Nadie vota por la A, pero sí por la B (Patricia Benítez y Marc Redondo) y la C.

Para que no quede lugar a dudas, despejamos la incógnita. La respuesta correcta es la C y Rocío Cano vuelve a acertar.