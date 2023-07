Aunque se trate de una práctica muy común en los españoles, lo cierto es que no muchos saben cómo se llama el giro incorrecto en el que no dejamos el centro de la intersección a nuestra izquierda cuando circulamos con nuestro vehículo. Así lo demuestran nuestros amigos de Aruser@s, que no saben responder acertadamente a la pregunta de la semana del profesor de autoescuela más mediático, Álex Requena.

¿Se llama 'giro a la hawaiana' o 'giro a la indonesia'? ¿Quizá no tenga un nombre? Para sorpresa de todos, Rocío Cano es quien da con la tecla. "La respuesta correcta es... 'giro a la indonesia'", anuncia Requena. Sus compañeros ya empiezan a sospechar de Cano. "La verdad es que lo he hecho un poco a voleo", reconoce ella.

"Todo el mundo lo hace así, aquí hay mucho indonesio. Las calles están llenas", afirma el profesor. Y tú, ¿practicas con asiduidad este movimiento que no está permitido cuando conduces? ¿Sabías que se llamaba de esta manera?