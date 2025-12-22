¿Cómo se distingue a un tonto de un imbécil? "Cuando preferimos tener razón antes que saber la verdad..."

El experto en liderazgo Santiago Ávila desvela en este vídeo que se ha convertido en viral (y que entusiasma a Alfonso Arús en Aruser@s) el secreto para diferenciar a un tonto de un imbécil... y se despacha a gusto.

¿Sabes distinguir a un tonto de un imbécil? Es la cuestión que nos plantea el experto en liderazgo Santiago Ávila al inicio de este vídeo que Hans Arús presenta en Aruser@s y que entusiasma a Alfonso Arús.

Según Ávila, la clave está en las ganas, no en la capacidad. "Un tonto es alguien que se equivoca porque no sabe. Todos los somos en alguna medida. Y cuando aprendemos, cambiamos. El imbécil, en cambio, es otro nivel", reflexiona.

El imbécil "ve la evidencia, pero se niega a aceptar la realidad". Por si fuera poco, insiste en su error "con una convicción casi artística". "El tonto agradece que le ayuden. El imbécil se ofende si le corrigen", resume.

"Cuando preferimos tener razón antes que saber la verdad, ahí empieza la verdadera imbecilidad", es su frase lapidaria.

