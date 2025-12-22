Así se ha devaluado el Gordo de la Lotería de Navidad: "En 2008, te podías comprar una casa y un coche; ahora, una habitación o un zulo"

El presentador de Aruser@s se hace la pregunta que todo español se ha hecho alguna vez en su vida: ¿si me toca el Gordo, me puedo retirar? Respuesta corta: no. Respuesta larga: antes sí; ahora, no.

"Ya sé que la respuesta es no", dice Alfonso Arús antes siquiera de ponerse a echar cuentas, pero en el fondo, el presentador de Aruser@s no pierde la esperanza y se pregunta: "¿Si me toca el Gordo de la Lotería de Navidad, me puedo retirar?". Y quién no se lo ha preguntado alguna vez.

Elizabeth López ya ha sacado la calculadora: "Se puede, con matices, si no llevas una vida de mucho derroche, que se puede vivir 10 años sin trabajar". "Pero si la esperanza de vida está en los 81 para los hombres y 84 para las mujeres, no te da hasta la muerte", lamenta el presentador. "Eso si tienes casa pagada e hijos", reflexiona el más joven del plató, Hans Arús.

Quitando lo que se lleva Hacienda, el Gordo se queda en 328.000 euros; el segundo, 108.000 y el tercero, 48.000.

Pero lo que daba de sí el Gordo ha ido disminuyendo a lo largo de los años. En 1920, te podías comprar 12 edificios y 5 coches. En 1968, 12 casas y 22 automóviles y en 2008, una casa y un coche. Ahora, no nos llegaría ni para un piso en una gran ciudad. "Ahora te da para una habitación o un zulo", dice Alfonso Arús.

Te dé para lo que te dé, comprueba en nuestro lotómetro si eres uno de los agraciados.

