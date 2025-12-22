Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno

Sin comentarios sobre otras cuestiones Ni Extremadura ni otras cuestiones han entrado en esta declaración institucional de Pedro Sánchez. Toda especulación ha quedado en agua de borrajas en una comparecencia que apenas ha durado cinco minutos y se ha limitado ha dar las gracias a Pilar Alegría y a nombrar la hoja de méritos de sus sucesoras. Compartir en X

Su primer mensaje tras la debacle en Extremadura Pedro Sánchez escribió un mensaje en su cuenta de X en el que felicitaba a Gallardo "por el gran trabajo realizado" y daba la enhorabuena a María Guardiola por su victoria en las elecciones. "Nuestro partido será siempre garante de los servicios públicos, la igualdad y el progreso", cerraba ese mensaje.

La quinta portavoz del Gobierno de Sánchez Hoy conoceremos a la quinta portavoz nombrada por Pedro Sánchez para sus Gobiernos. Isabel Celáa fue la primera, ocupando el cargo de 2018 a 2020; tras ella le sucedió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de 2020 a 2021; después le sucedió Isabel Rodríguez, de junio de 2021 a noviembre de 2023; y, por último, ha sido Pilar Alegría.

No se esperan cambios profundos en el Consejo de Ministros Pese a las exigencias de Sumar de acometer cambios profundos en el Gobierno, Sánchez ha trasladado que no llevará a cabo más cambios que los necesarios en el Ejecutivo, sustituyendo únicamente a los ministros que a la vez son candidatos a distintas elecciones autonómicas.

La sustituta de Pilar Alegría será "una mujer" La única pista que ha dado Pedro Sánchez de la persona elegida para ocupar el cargo de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes es que será "una mujer". El presidente del Gobierno lo avanzó en la Copa de Navidad en Moncloa, si bien no dio más datos acerca del perfil de la sustituta de la que será candidata del PSOE en las elecciones de Aragón.

