Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno

Los detalles Pedro Sánchez comparece a partir de las 8:30 horas en el Palacio de la Moncloa para anunciar a la nueva portavoz del Gobierno. Se desconoce si el presidente del Gobierno hará alguna valoración sobre los resultados de las elecciones en Extremadura.

Gran barómetro nacional de laSexta: el PP ganaría las elecciones generales con el 33,5% de los votos

El PP ganaría las elecciones generales con un 33,5% de los votos y superaría al PSOE en seis puntos si se celebrasen ahora. Así lo revela el barómetro de laSexta, elaborado a partir de los datos de Invymark. De conseguir estos resultados, el PP mantendría un porcentaje de votos muy similar al que obtuvo en las elecciones de julio de 2023, donde consiguió un 33%. Sin embargo, el PSOE sí que sufriría una importante caída, pasando del 31,7% de 2023 a un 27,4%, cuatro puntos porcentuales menos.

Todos los datos: Barómetro laSexta | El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos

La quinta portavoz del Gobierno de Sánchez

Hoy conoceremos a la quinta portavoz nombrada por Pedro Sánchez para sus Gobiernos. Isabel Celáa fue la primera, ocupando el cargo de 2018 a 2020; tras ella le sucedió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de 2020 a 2021; después le sucedió Isabel Rodríguez, de junio de 2021 a noviembre de 2023; y, por último, ha sido Pilar Alegría.

La sustituta de Pilar Alegría será "una mujer"

La única pista que ha dado Pedro Sánchez de la persona elegida para ocupar el cargo de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes es que será "una mujer". El presidente del Gobierno lo avanzó en la Copa de Navidad en Moncloa, si bien no dio más datos acerca del perfil de la sustituta de la que será candidata del PSOE en las elecciones de Aragón.

Pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez

Buenos días. Arrancamos este lunes pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez, que anunciará a la nueva portavoz del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría. La declaración institucional comenzará a partir de las 8:30 horas, una comparecencia sin preguntas en la que no se sabe si realizará algún comentario adicional tras los malos resultados del PSOE en las elecciones de Extremadura.

