Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno
Los detalles Pedro Sánchez comparece a partir de las 8:30 horas en el Palacio de la Moncloa para anunciar a la nueva portavoz del Gobierno. Se desconoce si el presidente del Gobierno hará alguna valoración sobre los resultados de las elecciones en Extremadura.
Sin comentarios sobre otras cuestiones
Sánchez desea unas felices fiestas a los españoles
La ministra Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno
Milagros Tolón, nueva ministra de Educación y Deportes
Sánchez elogia la labor de Pilar Alegría
Comparece Pedro Sánchez
Cinco minutos para la comparecencia de Sánchez
Gran barómetro nacional de laSexta: el PP ganaría las elecciones generales con el 33,5% de los votos
Su primer mensaje tras la debacle en Extremadura
La quinta portavoz del Gobierno de Sánchez
No se esperan cambios profundos en el Consejo de Ministros
La sustituta de Pilar Alegría será "una mujer"
Pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez
Sin comentarios sobre otras cuestiones
Ni Extremadura ni otras cuestiones han entrado en esta declaración institucional de Pedro Sánchez. Toda especulación ha quedado en agua de borrajas en una comparecencia que apenas ha durado cinco minutos y se ha limitado ha dar las gracias a Pilar Alegría y a nombrar la hoja de méritos de sus sucesoras.
Sánchez desea unas felices fiestas a los españoles
Pedro Sánchez concluye su comparecencia deseando unas felices fiestas a los españoles, sin más anuncios que las dos sustitutas de Alegría.
- La nueva portavoz del Gobierno será Elma Saiz.
- Milagros Tolón, nueva ministra de Educación y Deportes.
La ministra Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Gobierno y compaginará su labor ministerial con la portavocía del Ejecutivo.
Milagros Tolón, nueva ministra de Educación y Deportes
La nueva ministra de Educación y Deportes será Milagros Tolón, actual delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha.
Sánchez elogia la labor de Pilar Alegría
Serán dos las mujeres que sustituyan a Pilar Alegría, una ocupará la portavocía del Gobierno y otra, el ministerio de Educación y Deportes. El presidente del Gobierno está elogiando la labor de Alegría, con una "hoja de servicios sobresalientes".
Comparece Pedro Sánchez
Escuchamos las palabras de Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa.
Cinco minutos para la comparecencia de Sánchez
Estamos a punto de escuchar a Pedro Sánchez comparecer desde el Palacio de la Moncloa. Desde aquí seguiremos muy pendientes las palabras del presidente del Gobierno.
Gran barómetro nacional de laSexta: el PP ganaría las elecciones generales con el 33,5% de los votos
El PP ganaría las elecciones generales con un 33,5% de los votos y superaría al PSOE en seis puntos si se celebrasen ahora. Así lo revela el barómetro de laSexta, elaborado a partir de los datos de Invymark. De conseguir estos resultados, el PP mantendría un porcentaje de votos muy similar al que obtuvo en las elecciones de julio de 2023, donde consiguió un 33%. Sin embargo, el PSOE sí que sufriría una importante caída, pasando del 31,7% de 2023 a un 27,4%, cuatro puntos porcentuales menos.
Su primer mensaje tras la debacle en Extremadura
Pedro Sánchez escribió un mensaje en su cuenta de X en el que felicitaba a Gallardo "por el gran trabajo realizado" y daba la enhorabuena a María Guardiola por su victoria en las elecciones. "Nuestro partido será siempre garante de los servicios públicos, la igualdad y el progreso", cerraba ese mensaje.
La quinta portavoz del Gobierno de Sánchez
Hoy conoceremos a la quinta portavoz nombrada por Pedro Sánchez para sus Gobiernos. Isabel Celáa fue la primera, ocupando el cargo de 2018 a 2020; tras ella le sucedió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de 2020 a 2021; después le sucedió Isabel Rodríguez, de junio de 2021 a noviembre de 2023; y, por último, ha sido Pilar Alegría.
No se esperan cambios profundos en el Consejo de Ministros
Pese a las exigencias de Sumar de acometer cambios profundos en el Gobierno, Sánchez ha trasladado que no llevará a cabo más cambios que los necesarios en el Ejecutivo, sustituyendo únicamente a los ministros que a la vez son candidatos a distintas elecciones autonómicas.
La sustituta de Pilar Alegría será "una mujer"
La única pista que ha dado Pedro Sánchez de la persona elegida para ocupar el cargo de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes es que será "una mujer". El presidente del Gobierno lo avanzó en la Copa de Navidad en Moncloa, si bien no dio más datos acerca del perfil de la sustituta de la que será candidata del PSOE en las elecciones de Aragón.
Pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez
Buenos días. Arrancamos este lunes pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez, que anunciará a la nueva portavoz del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría. La declaración institucional comenzará a partir de las 8:30 horas, una comparecencia sin preguntas en la que no se sabe si realizará algún comentario adicional tras los malos resultados del PSOE en las elecciones de Extremadura.