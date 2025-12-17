¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DEL AÑO?

Ahora

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DEL AÑO! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DEL AÑO. Estas son las opciones:

Repartidor: Un joven trata de hacer un salto con su monopatín. Cuando toca el suelo, le se escapa el skate y acaba provocando la caída de un repartidor que iba en moto.

Fugitivo: Un hombre huye de una casa saliendo por la ventana. Pero el tejado por el que lo hace está húmedo y eso provoca su caída al vacío.

Escopeta: Este hombre está fardando de su nueva escopeta, la carga mientras mira a la cámara y se le dispara dándole un golpe en la cara.

Río: Este chico intenta cruzar el río. Se sujeta a una rama y se sube a la piedra, pero la rama es tan frágil que se dobla y termina cayendo al agua de esta manera.

Lanzallamas: Un joven dispara un spray a las nalgas de un amigo. Después enciende un mechero cerca para provocar un lanzallamas que le queme los pantalones.

Martillazo: Un hombre se coloca un bloque de hormigón en las abdominales y confía en que una chica lo rompa con una maza. La chica tiene mala puntería y le acaba dando en las costillas.

Pelota: Una chica da toques con un balón en su habitación. No lo controla mucho, se le escapa la pelota y una madera acaba cayendo en su cara.

Tronco: Un joven trata de romper una rama de un árbol saltando sobre ella. Lo consigue… pero acaba cayendo al suelo y la rama le golpea fuerte en la cabeza.

Tirachinas: Este hombre decide usar un tirachinas gigante, sin calcular el peso ni la fuerza. Al usarlo, sale impulsado hacia atrás, da una voltereta y acaba cayendo ladera abajo.

Farola: Un joven se sube a lo alto de una farola para hacer una acrobacia. El hierro en el que se sujeta se rompe con el peso y el chico cae de culo al suelo.

