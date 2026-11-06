Alfonso Arús, al ver a Dua Lipa en Casa Lucio: "Dando buena cuenta de los huevos estrellados"

"Dua Lipa tiene buen gusto", destaca Alfonso Arús al ver esta fotografía de la cantante en Casa Lucio.

Alfonso Arús destaca que "Dua Lipa tiene buen gusto" porque ha ido a comer a Casa Lucio. En concreto, Tatiana Arús señala que la artista internacional ha compartido una fotografía en Casa Lucio y en El Landó, "que es primo hermano de Casa Lucio".

"Ahí vemos a Dua Lipa dando buena cuenta de los huevos estrellados", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s mientras que Angie Cárdenas señala que le "encanta ver a Lucio así".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.