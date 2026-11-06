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Alfonso Arús, al ver a Dua Lipa en Casa Lucio: "Dando buena cuenta de los huevos estrellados"

"Dua Lipa tiene buen gusto", destaca Alfonso Arús al ver esta fotografía de la cantante en Casa Lucio.

Alfonso Arús, al ver a Dua Lipa en Casa Lucio: "Dando buena cuenta de los huevos estrellados"

Alfonso Arús destaca que "Dua Lipa tiene buen gusto" porque ha ido a comer a Casa Lucio. En concreto, Tatiana Arús señala que la artista internacional ha compartido una fotografía en Casa Lucio y en El Landó, "que es primo hermano de Casa Lucio".

"Ahí vemos a Dua Lipa dando buena cuenta de los huevos estrellados", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s mientras que Angie Cárdenas señala que le "encanta ver a Lucio así".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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