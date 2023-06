Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s la nueva reaparición deJosé Luis Martínez-Almeida con su novia, Teresa Urquijo en una inauguración en Madrid. "Se ha mostrado nervioso y sonriente al intentar eludir las preguntas de la prensa", cuenta Tatiana Arús.

"No, no, no", comienza diciendo el alcalde de Madrid al ver a los reporteros, que le siguen junto a la joven para preguntarle por su relación. "A pesar de la simpatía del reportero, creo que va a sufrir más a la hora de responder los temas personales que los políticos", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas destaca le cómico gesto de Almeida al ver a los reporteros.