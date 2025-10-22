Alfonso Arús, tajante contra Kim Kardashian: "Vas al supermercado, reina mía, lo miras y ya está"

Kim Kardashian ha confesado que, a pesar de invertir un millón de dólares anuales en su imagen, desconoce el precio de productos básicos como la leche. Unas declaraciones que han desatado carcajadas en el plató de Aruser@s.

La empresaria Kim Kardashian ha desvelado que gasta un millón de dólares anuales en su imagen. "Pero no tengo una noción de cuánto cuestan ciertas cosas sencillas. Me gustaría saber un poco más sobre cuánto cuesta un cartón de leche", asegura la 'celebritie' a algunos medios locales.

Una declaración que ha sacado de sus casillas a Alfonso Arús. "Vas al supermercado, reina mía, lo miras y ya está", zanja el presentador del programa. "Si va con la cabeza tapada como la última vez no me extraña que no sepa el precio", añade Angie Cárdenas entre risas.

Patricia Benítez, interesada por la preocupación que tiene Kim, le tiende la mano: "Le vamos a ayudar, si es de marca blanca normalmente cuesta de 0,80 o 0,90 y si es de otras marcas, depende del litro, va de 1 euro a 1,50". "Ahora mismo habrás hecho feliz a Kardashian", ríe Alfonso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.