Un cliente se queja de que le han cobrado el café tras dejar 12 euros de propina y desata la polémica en redes: "Me ha parecido raro"

El usuario de TikTok @lucenalife ha generado con su queja viral un auténtico debate en las redes: ¿es ético que te cobren un café después de haber dejado una elevada propina? Esto fue lo que le ocurrió a él, como cuenta en este vídeo del que se hacen eco en Aruser@s. Tras cenar en un restaurante con su familia y gastarse 188 euros, dio 200 euros y le indicó al camarero que se quedase el cambio.

Después de pagar, la sobremesa se alargó un poco y decidió pedir un café más. "Cuando me lo trae, me pide que se lo pague", cuenta. "No sé si yo, como camarero, me hubiese cobrado a mí mismo el café", plantea. "Me ha parecido raro", reconoce.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús opina que ese gesto es "imputable al propietario más que al camarero". "No costaba nada invitar a un café", responde Hans Arús. El presentador echa de menos que se haya perdido la costumbre de que a los cafés y a los licores invite la casa.