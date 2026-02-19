"Se cierra un capítulo y se abren las piernas": una tiktoker deja a su novio tras el fiasco de la pedida de mano

"¿Por qué les decimos a los hombres que no hagan algo y hacen justo lo contrario?", se pregunta indignada una influencer tras una bochornosa petición de mano que terminó con diente roto incluido.

No todos los regalos de San Valentín acaban en buen puerto. Es el caso de lo que ha contado esta creadora de contenido: la sorpresa que le preparó su novio terminó siendo para él mismo un auténtico desastre.

Según la tiktoker, no era la primera vez que advertía a su pareja que no le gustaba la moda de esconder los anillos de compromiso dentro del postre. Pero, haciendo caso omiso, el joven procedió a meter la alianza en el dulce. Y la sorpresa no tardó en llegar: al morderlo, la chica se rompió un diente.

"Lo dejé porque me rompió un diente", comenta la influencer, mientras en el vídeo se ve claramente su "cara de total indignación". "Hace siete meses que salimos y desde el principio le dije: 'Los anillos y la comida no se mezclan'", asegura.

"Mi pregunta es: ¿por qué les decimos a los hombres que no hagan algo y hacen todo lo contrario?", plantea entre risas, dejando claro su veredicto final: "Se cierra un capítulo y se abren las piernas".

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús comenta la dureza de la decisión: "¿Es tanto como para dejar una relación?".

