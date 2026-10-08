Se encuentra 3.500 euros y un DNI y se los devuelve a su dueño: "Los necesitaba para operar a su perrita"

"¿Devolverías un dinero que te encuentres por la calle si va acompañado del DNI?", Hans Arús abre debate con este vídeo en el plató de Aruser@s.

Un hombre ha encontrado 1.300 euros en efectivo junto a un DNI y se los ha devuelto a su dueño, quien se lo ha agradecido y le ha explicado que necesitaba ese dinero para operar a su mejor amiga, una perrita.

"¿Vosotros según la foto del DNI lo devolvéis?", pregunta Hans Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas y Alfonso Arús responden que ellos si hay DNI lo devuelven: "Es como que lo estás robando si hay un DNI porque ya sabes que la propiedad es de alguien".

Por otro lado, Angie Cárdenas recuerda una anécdota que vivió con Tatiana Arús este verano en Ibiza: "Estábamos en una rotonda y el taxista paró el coche , abrió la puerta y cogió un billete de 50 euros". "No sabemos cómo lo vio", afirma la colaboradora. Por su parte, Alba Sánchez afirma que si el dinero va sin DNI es el karma el que te lo ha dado.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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