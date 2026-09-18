Rihanna lo da todo en el concierto de Céline Dion: "Con gafas de sol en interior..."

"Me encanta ver cómo otras artistas apoyan el regreso de Céline Dion", destaca Tatiana Arús al ver este vídeo de Rihanna.

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo Rihanna lo ha dado todo en el concierto de Céline Dion. "Me encanta ver cómo otras artistas apoyan el regreso de Céline Dion", destaca la colaboradora de Aruser@s.

Además, Tatiana Arús destaca el look de la cantante, y es que Rihanna estaba viendo el concierto con "gafas de sol". Algo que llama la atención de Angie Cárdenas: "Yo que cuando entro en un túnel me tengo que quitar las gafas de sol y aquí la gente puede estar en un recinto cerrado con ellas".

Por su parte, Alfonso Arús recuerda cómo Isabel Preysler no reconoció a Pilar Rubio y destaca: "Lo ideal sería que llevara gafas de sol para decir que no reconoce". "El problema es que no le aguanta las gafas por la nariz", señala, por su lado, Angie Cárdenas.

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