Carmen Lomana sigue más que molesta con la actual pareja de Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón, quien, hace tan solo unos días, insinuó que había mantenido algún tipo de relación con la colaboradora de televisión en el pasado, algo que ella no deja de negar, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

"¡No hay relación! ¡Ya está! (...) No me ha llamado, ¡el novio solo miente! Tiene una chulería fuera de lugar y nada más", afirma Lomana, que vuelve a reafirmar que no ha tenido ni nunca tendrá nada "con este señor". "No es mi tipo".

Los periodistas no pierden la oportunidad de preguntarle si en algún momento se plantea la posibilidad de limar asperezas con Ágatha Ruiz de la Prada, a lo que ella responde con un rotundo "no". "De momento, Patón ha dicho que no piensa volver a hablar, que aquí entierra todo y que tiene muy buena relación con las dos", informa Tatiana Arús.

"Es muy bueno, porque son personajes que al inicio mantienen su discurso de que no van a decir nada, pero a lo que les pinchas un poco, hablan todo", asegura la colaboradora entre risas.