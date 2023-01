Carmen Lomana ha respondido a las últimas declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada sobre ella y ha aclarado por qué no hace portadas. "Nunca he tenido mucha afición con las portadas porque, entre otras cosas, nunca he dado ningún escándalo. "Ni me caso ni me divorcio ni cuento mi vida", señalaba a las cámaras.

Del mismo modo, ha asegurado que a ella nada de lo que digan le altera. "Ella sabe que trabajo muchísimo y además le tenía muy intrigada porque ella tenía muchas ganas de trabajar en la tele", añadía Lomana al mismo tiempo que desmentía que tuviese algún problema con ella.

Alfonso Arús cree que la coleccionista es la que tiene razón porque Ágatha Ruiz de la Prada "tilda de horteras a casi todo el mundo". Por su parte, Tatiana Arús asegura que la socialité siempre dice verdades. "Genera pelusilla porque es muy directa en decir las cosas", añadía la colaboradora sobre Lomana.