"Mira, Carmen, te voy a decir una cosa: no tengo nada contra ti, no he contado nada de lo nuestro. Haz el favor de no referirte a mí ni decir que Ágatha está enamorada de 'El Chatarrero' ni nada por el estilo y sé un poco más elegante".

Es el mensaje que ha enviado José Manuel Díaz-Patón, actual pareja de Ágatha Ruiz de la Prada, cuando los periodistas le han preguntado por las últimas declaraciones de Carmen Lomana, que ha asegurado que la diseñadora sigue enamorada de su expareja.

"Y si tienes un ataque de cuernos, tienes mi teléfono y me llamas", continua diciendo Patón a Lomana. Pero, ¿qué es "lo nuestro"? ¿Qué ha ocurrido entre Carmen Lomana y José Manuel Díaz-Patón? La famosa colaboradora de televisión ya ha respondido a estas declaraciones.