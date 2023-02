"No he contado nada de lo nuestro (...) Si tienes un ataque de cuernos tienes mi teléfono y me llamas", decía José Manuel Díaz-Patón, actual pareja de Ágatha Ruiz de la Prada a Carmen Lomana a través de los medios de comunicación.

Como era de esperar, la respuesta de la colaboradora ha sido prácticamente inmediata. "Yo a este señor lo he conocido un día en casa de mi compadre", asegura ante la prensa. "No voy a decir nada", afirma, pero continúa hablando.

"Ante semejante imbecilidades (...) Que me da igual, que esta historia de 'El Chatarrero', Ágatha, el novio de Ágatha, me importa un comino, que me dejen en paz",