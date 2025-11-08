¿Caminar descalzo provoca resfriados? Alfonso Arús desmiente este mito en Aruser@s

"Decir que andar descalzo causa resfriados es un mito", señala un enfermero. Un testimonio que ha recogido Alfonso Arús para debatir sobre el tema con sus colaboradores en el plató de Aruser@s.

"¿Si andamos descalzos tenemos más posibilidades de coger un resfriado?", lanza la pregunta Alfonso Arúsen el plató de Aruser@s. Pese a que muchos espectadores pensarán que esto sucede, lo cierto es que es un mito. Así lo ha explicado el enfermero Jorge Ángel.

"Decir que andar descalzo causa resfriados es un mito, pero es verdad que el frío y los cambios de temperatura bajan las defensas", cuenta el experto.

Desde el plató, Rocío Cano advierte, entre risas, que hay "baldosas muy frías". "Es verdad que andar por Burgos descalzos a las 6 de la mañana tiene un riesgo, ¡vete a Soria!", bromea Alfonso Arús. "En casa me habéis machado siempre con ir descalzo y ponerme los calcetines y nunca he cogido un resfriado", recuerda Hans Arús.

