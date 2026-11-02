Un camarero equivoca la sal con disolvente químico y lo sirve en los margaritas de los clientes: "Han sufrido quemaduras en la boca"

"Os podría pasar a vosotros", comenta Alba Sánchez en Aruser@s. Los clientes de un restaurante en EEUU pidieron un margarita con sal en los bordes del vaso, pero el camarero puso disolvente en su lugar sin querer.

Quemaduras en la boca. Es lo que han sufrido los clientes de un restaurante en EEUU (Chili's Grill & Bar en Forest City en Carolina del Norte) tras beber unos margaritas con disolvente químico en vez de sal en los bordes de los vasos. "Fijaos, porque os podría pasar a vosotros", advierte Alba Sánchez en Aruser@s.

"Han confundido la sal con desengrasante en polvo", informa la periodista en el programa de laSexta. Los clientes tuvieron que ser atendidos en el hospital, pero por suerte, no ha habido que lamentar daños de mayor gravedad.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.