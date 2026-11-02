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Dan cita a una mujer de 102 años en el oftalmólogo para febrero de 2028 en Italia: "En nuestro país, las listas de espera están ahí ahí"

La familia asegura que puede permitirse una consulta privada, pero ha querido denunciarlo porque este es el proceso que tiene que pasar cualquier persona si quiere acudir a la sanidad pública italiana. "Igual no llega", comenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Dan cita a una mujer de 102 años en el oftalmólogo para febrero de 2028 en Italia: "En nuestro país, las listas de espera están ahí ahí"

481 días. Es lo que va a tener que esperar una señora italiana de 102 años para que la vea el oftalmólogo. Le han dado la cita para febrero de 2028, cuenta Alba Sánchez en Aruser@s, dejando perplejos a Alfonso Arús y a sus compañeros.

"Este es el proceso que tiene que pasar cualquier persona para acudir a la sanidad pública italiana", comenta la colaboradora. También ha consultado cómo están las listas de espera en nuestro país y son notablemente más cortas... aunque no tanto como deberían: "Están ahí ahí, entre 77 y 135 días".

"No es tanto como lo de esta mujer, que igual no llega", lamenta la periodista. El presentador del programa de laSexta cree que la mujer lo tiene muy complicado.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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