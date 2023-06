Alejandro Sanz quiere vender su finca de Extremadura por 3 millones de euros, la misma cantidad que le pide la Justicia por unos impagos tras la compra de dos viviendas valoradas en 7 millones de euros en Miami. Muchos han relacionado las dos noticias y afirman que el cantante sufre problemas económicos, algo que Alfonso Arús asegura no creerse.

"Una publicación internacional ha sacado un ranking de los cantantes que han ganado más dinero en el último año", destaca el presentador, que afirma que el español ha ganado 47 millones: "¿Y ahora resulta que tiene que vender una casa por 3?". "No me creo nada", insiste el presentador, que reflexiona sobre el tema: "No digo que no la venda, sino que la vende porque igual no va o por 1.000 cuestiones".

Alfonso Arús lee el texto de la revista 'People' en el que detalla la economía del cantante en el último año: "Publica de forma textual que ha arrastrado la increíble cantidad de 47 millones de dólares entre mayo de 2022 y mayo de 2023". "Si hay alguien que puede reflotar su economía pegando una patada, es Alejandro Sanz", insiste Arús.