Alejandro Sanz ha puesto en venta su finca de Extremadura por la que pide 3 millones de euros. "Es una finca impresionante donde tiene sus propios cultivos", destaca Alfonso Arús, que afirma que "hay quien dice que lo hace por poca disponibilidad económica, algo que al presentador no le convence. "No me lo termino de creer", insiste Alfonso Arús, que recuerda que el cantante "acaba de firmar un nuevo acuerdo con Sony y está en plena gira".

Por su parte, Tatiana Arús da más detalles al respecto: "Presuntamente, la Justicia le pide esos 3 millones de euros por unos impagos tras la compra de dos viviendas valoradas en 7 millones de euros en Miami". Pero Alfonso Arús sigue sin creerse que tenga problemas económicos: "Solo en derechos de autor, este hombre es una mina".

"Ahora, que ha sido engañado, no lo dudo, pero que tenga la obligación de desprenderse de las propiedades a mí no me cuadra", insiste el presentador, que afirma que igual lo que quiere es "reorganizar su vida" y desprenderse de lugares que visita menos.