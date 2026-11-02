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El profesor Estrada, a lo difícil que es suspender a un alumno hoy en día: "Un 4 es el comienzo de una investigación parlamentaria"

"Hoy para suspender a un alumno, un profesor tiene que demostrar su inocencia", se queja el profesor Estrada en este vídeo viral que recoge Aruser@s para la sección de los 'zascas'.

El profesor Estrada, a lo difícil que es suspender a un alumno hoy en día: "Un 4 es el comienzo de una investigación parlamentaria"

El profesor Estrada se cuela en los 'Zascas' de Aruser@s con este vídeo viral en el que se queja de lo difícil que tienen los docentes suspender a un alumno hoy en día. Tras asegurar que para lograrlo, los maestros tienen que "demostrar su inocencia", habla de que en muchas ocasiones, un 4 se puede llegar a convertir en "una investigación parlamentaria".

"¿Qué criterios se han evaluado? ¿Con qué instrumento? ¿Qué competencia específica desarrolla? ¿Qué porcentaje representa?", son algunas de las preguntas que suele recibir de los padres de sus estudiantes.

La última, ya la conocemos todos: "¿Por qué tiene un 4,3 y no un 4,5?".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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