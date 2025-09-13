Emotivo recuerdo: unos ancianos celebran 72 años juntos recreando su boda de 1953

En Aruser@s Weekend repasamos los mejores 'Super Olé' de la semana, como esta emotiva boda de unos anciandos para celebrar que han pasado juntos 72 años.

Una pareja británica de 92 años ha celebrado que llevan 72 años juntosrecreando su boda. Una iniciativa de su hija con la que quisieron destacar la importancia de la familia y el amor duradero.

En casa, con un ramo de flores y mientras su hija mayor hace de cura. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo han improvisado la clásica entrada por el pasillo hasta llegar "al altar": los sofás.

La pareja, que se casó en 1953 con una ceremonia llena de amor, decidió revivir ese día tan especial con una celebración íntima y emotiva.

Aquí puedes ver cómo recordaron los votos que se hicieron hace más de siete décadas.